Coronavirus, casi in aumento a Vittoria: 15 ricoveri nel Ragusano

Non si fermano i contagi a Vittoria. Sono passate da 108 a 120 le persone in isolamento domiciliare: tra di loro anche il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Piero Gurrieri.

Ed anche la situazione riferita ai ricoveri è in peggioramento. Da 11 si passa a 15: undici pazienti sono ricoverati al reparto Malattie infettive del Covid Hospital Ompa "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa, un paziente in terapia intensiva sempre nello stesso ospedale, un paziente si trova a Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa ed un altro in terapia intensiva all’ospedale San Marco di Catania, (la necessità del ricovero per quest’ultimo, nel reparto di terapia intensiva però non sarebbe legata strettamente al Covid ma alle conseguenze di un incidente al seguito del quale è stato effettuato il tampone rivelatosi positivo.

La situazione nel dettaglio, nei comuni iblei per quanto riguarda l’isolamento domiciliare a seguito di contagio da Covid accertato si riferisce a 235 pazienti ed è la seguente: Acate 4 casi, 2 a Chiaramonte, 19 a Comiso, 3 a Giarratana, 5 a Ispica, 21 a Modica, 1 a Monterosso, 11 a Pozzallo, 43 a Ragusa, 2 a Santa Croce, 4 a Scicli e 120 a Vittoria.

