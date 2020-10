Droga, spaccio e detenzione a Vittoria: un arresto e una denuncia

Durante servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato arrestato un uomo per spaccio e detenzione di stupefacenti, un altro è stato denunciato perché nascondeva marijuana in casa.

Insieme al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, i carabinieri, durante il loro servizio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino, pregiudicato di 49 anni, sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana a un ragazzo vittoriese. Dopo una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato altre 5 dosi della stessa sostanza. L’uomo è stato posto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

In un altro servizio, invece, i carabinieri di Vittoria hanno denunciato in stato di libertà un vittoriese, pregiudicato, disoccupato di 39 anni, perché dopo perquisizione domiciliare, hanno trovato 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” nascosti nella casa dell'uomo.

© Riproduzione riservata