Ragusa, agente della polizia municipale positivo al Coronavirus. Il sindaco: "Niente panico"

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, rende noto che un agente della polizia municipale è risultato positivo al Covid. Attivati i protocolli di sicurezza.

"È di queste ore la notizia che un vigile del Corpo di Polizia Municipale di Ragusa risulta positivo al covid - spiega -. L'agente ha qualche linea di febbre, è in isolamento e a lui va la nostra vicinanza. È ovviamente scattato il protocollo di sicurezza: tutti i vigili saranno sottoposti a tampone entro oggi, sanificato il comando e i mezzi, posti in isolamento le persone a più stretto contatto, allertata la Prefettura e disposto che volontari della Protezione Civile collaborino a regolare il traffico all’uscita delle scuole. Niente panico, ma grande attenzione. Sebbene la situazione sanitaria rimanga sotto controllo, sappiamo bene come ovunque ci sia un aumento dei contagi. Indossare la mascherina anche all’aperto, mantenere le distanze, lavarsi spesso le mani sono accorgimenti semplici ma che possono permetterci di scongiurare altre chiusure. Sanzioni e controlli sono stati fortemente inaspriti".

