Coronavirus, seconda scuola con studente positivo nel Vittoriese

Seconda scuola con studente positivo al Coronavirus nel Vittoriese, in provincia di Ragusa. Si tratta di un caso riscontrato all'istituto comprensivo "F. Pappalardo".

«A seguito dei controlli effettuati tramite tamponi da parte dell’ASP di Ragusa è stato riscontrato un caso positivo al Covid-19 all’istituto comprensivo 'F.Pappalardo'». Lo ha comunicato ieri il Comune di Vittoria, nel Ragusano.

«La commissione straordinaria che ne regge le sorti ha disposto che, per consentire la sanificazione, domani (oggi ndr) resteranno chiuse la sedi centrale del plesso Pappalardo, il plesso infanzia sede centrale e plesso Matteotti» dell’Istituto comprensivo Pappalardo in via Di Vittorio. Il Comune con il coordinamento dell’Azienda sanitaria provinciale ha già attivato i previsti protocolli di sicurezza.

Ieri Vittoria Lombardo, dirigente dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII", sempre a Ragusa, aveva comunicato tramite Facebook la presenza di un caso nella scuola e la sospensione delle attività didattiche a titolo precauzionale.

