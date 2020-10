Droga a Pozzallo, arrestata una donna per detenzione ai fini di spaccio

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica e della stazione di Pozzallo hanno tratto in flagranza di reato una donna per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La giovane donna è stata beccata dai militari all'interno di una sala giochi a Pozzallo, luogo frequentato dalla movida. La donna è giunta sul posto con un'amica. Le due, a causa del loro atteggiamento sospetto, sono state fermate dai carabinieri che le hanno perquisite.

La donna è stata trovata in possesso di due involucri di carta stagnola ben occultati nel reggiseno, i quali contenevano oltre 10 grammi di cocaina, già divisa in dosi. Nella borsetta della ragazza sono stati trovati strumenti per il taglio dello stupefacente. L’amica della ragazza deteneva una modica quantità di marijuana per uso personale.

Al termine dell’operazione la donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, dott.Riccio. Lo stupefacente immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 500 Euro.

© Riproduzione riservata