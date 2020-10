Coronavirus: 71enne muore a Ragusa, a Comiso positivo autista di uno scuolabus

Un’altra vittima da coronavirus nel Ragusano. Si tratta dell’anziano di 71 anni residente a Vittoria che per diverso tempo è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa dove è deceduto ieri.

Sale a 110 invece il numero del persone in isolamento domiciliare: 42 a Ragusa, 27 a Vittoria, 11 a Modica, 7 a Santa Croce, 6 a Scicli, 5 a Pozzallo, 4 a Ispica.

Per quanto invece riguarda i ricoveri sono: 4 ricoveri in Malattie infettive dell’Ompa e uno in terapia intensiva nello stesso ospedale; tra i pazienti iblei, 2 sono al San Marco di Catania e 1 all’Umberto I di Siracusa sempre in Malattie infettive. Quattro sono i casi anche a Comiso dove è risultato positivo l’autista di uno scuolabus. Un caso è registrato in ognuno dei comuni di Acate, Chiaramonte, Monterosso e Giarratana, quest’ultimo comune era rimasto finora indenne dal contagio.

A Comiso è risultato positivo anche un autista di uno scuolabus e il sindaco Maria Rita Schembari ha chiuso alcuni uffici comunali per sanificarli e sospeso alcune linee del servizio di trasporto alunni.

Il primo cittadino ha anche emesso un’ordinanza per l’attivazione dei protocolli Covid. Nelle stesse giornate, inoltre, sarà sospeso anche il servizio scuolabus delle linee "B" e "C". "La sottoscritta, - spiega Maria Rita Schembari - ha immediatamente contattato gli uffici ASP ed il medico competente comunale per l’attivazione dei relativi protocolli. Nessun allarmismo comunque, poichè la situazione è costantemente monitorata. Per ciò che concerne il servizio di protocollo, ufficio importantissimo, sarà ugualmente garantita la normale attività che verrà svolta o al terzo piano del palazzo comunale, facilmente raggiungibile con l’ascensore, o presso i locali siti presso la struttura ex tabacchi, in piazza Carlo Marx, dove già insistono altri uffici comunali".

© Riproduzione riservata