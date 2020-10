Migranti, 5 arresti ad Augusta dopo lo sbarco dalla nave quarantena

Arrestati 5 migranti sbarcati dalla nave quarantena "Azzurra" che era ormeggiata al porto di Augusta. Nel corso delle fasi di sbarco e delle operazioni di fotosegnalamento, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno scoperto che i 5 tunisini erano destinatari di provvedimenti di espulsione o di ordini di carcerazione. Già espulsi dal territorio nazionale sono rientrati illegalmente in Italia. Due di loro, inoltre, sono destinatari di altrettanti ordini di carcerazione per aver commesso gravi e numerosi vari reati in regioni del Nord.

