Ragusa: uccise la madre a pugni, 49enne condannato a 6 anni e 8 mesi

Ha ucciso la madre a pugni. Carmelo Chessari, 49 anni, ragusano, è stato condannato con rito abbreviato per omicidio volontario, a 6 anni e 8 mesi di reclusione come richiesto dal pm Francesco Riccio, dal gup presso il Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà.

I fatti avvennero tra il 20 e il 21 aprile del 2019. Santa Trovato, 79 anni, in base alle indagini condotte dai carabinieri di Ragusa, morì in conseguenza di un grave trauma cranico. Venne portata in ospedale in stato comatoso il 21 aprile; era stato il figlio stesso a chiamare i soccorsi, ammettendo di averle dato quelli che definì degli «schiaffi» la sera prima.

