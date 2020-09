Ragusa, tentano di derubare due anziane con il coltello: bloccati baby rapinatori

Provano a derubare due anziane minacciandole con il coltello ma vengono bloccati. I carabinieri hanno fermato nel centro storico di Ragusa due baby rapinatori di 12 e 15 anni.

L'aggressione si è consumata nell’arco di pochi minuti in una via laterale di piazza dei Cappuccini quando i due giovanissimi hanno avvicinato le signore chiedendo che gli fossero consegnati i contanti in loro possesso dietro la minaccia di un coltello a serramanico.

Successivamente i baby rapinatori si sono dati alla fuga tra nei vicoli della città vecchia. Individuati e fermati, i due giovani sono stati portati nella caserma di piazza Caduti di Nassirya dove uno dei due, ancora non imputabile in quanto dodicenne, è stato riaffidato ai genitori mentre il complice, quindicenne, è stato portato nel carcere minorile di Catania.

© Riproduzione riservata