Coronavirus, 14 nuovi casi nel Ragusano: anche un bimbo di 3 anni di Modica

Sono 14 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Ragusano. Tra di loro anche un bimbo di tre anni che frequentava una ludoteca a Modica.

Per i positivi sono scattati i controlli per ricostruire la catena dei contatti, oltra al bimbo, anche una bambina 12enne. Sono 11 in totale le persone poste in isolamento fiduciario. E'stato dimesso ieri uno degli anziani contagiati nella casa di riposo di Modica.

Allo stato attuale, restano ricoverati al reparto malattie infettive del Covid hospital Maria Paternò Arezzo di Ragusa, 5 persone, mentre una si trova - sempre al Ompa di Ragusa - al reparto di Terapia intensiva. Altri due pazienti invece sono ancora ricoverati presso l’ospedale San Marco di Catania; uno in terapia intensiva e l’altro in Malattie infettive.

