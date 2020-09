Aggredisce 50enne per motivi passionali, arrestato a Ragusa

La polizia ha arrestato a Ragusa N.F., con l'accusa di lesioni personali ai danni di un cinquantenne. Secondo chi indaga l’uomo si è incontrato con la vittima per dei chiarimenti legati ad una donna con la quale entrambi avevano intrattenuto una relazione sentimentale e in tale occasione è scaturita l’aggressione, prima con una bottiglia in vetro e, successivamente, con calci e pugni su tutto il corpo.

L'aggressione è stata immortalata dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza. La vittima, in seguito di una lacerazione oculare, è stata trasportata presso il reparto di oculistica dell’ospedale Arezzo, dove è stata sottoposta a delicato intervento chirurgico con conseguente possibilità di scarso o nullo recupero visivo per il grave danneggiamento del globo oculare.

