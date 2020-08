Furto nelle scuole a Vittoria e Siracusa, Azzolina: "Avranno il nostro sostegno"

«Qualche giorno fa all’istituto comprensivo «Pappalardo» di Vittoria sono stati rubati una ventina di computer, oltre a materiale scolastico vario. Poco prima è stato l’istituto comprensivo «Chindemi» di Siracusa a subire furti e atti vandalici. Alle dirigenti scolastiche di questi istituti abbiamo assicurato il sostegno del Ministero dell’Istruzione». E’ quanto scrive su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

"Ci siamo mossi immediatamente: nella giornata di ieri abbiamo comunicato che li aiuteremo a ripagare i danni e riacquistare quanto rubato - scrive la ministra -, il ministero dell’Istruzione c'è e ci sarà sempre per tutte le scuole d’Italia, a partire da quelle situate in aree del Paese in cui la criminalità vuole farla da padrona».

