Coronavirus, altri 8 positivi a Modica: focolaio nella casa di riposo

Dopo circa dieci giorni di tregua, a Modica si sono verificati 8 nuovi casi positivi al coronavirus, quasi tutti appartenenti alla casa di riposo che è diventata un vero e proprio focolaio.

A comunicarlo è stato il primo cittadino Ignazio Abbate: “Secondo gli ultimi dati forniti dall’Asp, oggi sono 8 i soggetti risultati positivi al Covid in territorio di Modica, per lo più appartenenti alla 'casa di riposo focolaio'. Due in meno rispetto all’ultimo rilevamento di domenica 23 agosto”.

Per fare un quadro sulla situazione del comune Ragusano il sindaco ha fornito altri numeri: 32 i soggetti in quarantena, 12 in meno rispetto a domenica. Sono 14 le persone attualmente in quarantena perché provenienti da Paesi Esteri – scrive -. Ancora una volta ci troviamo a commentare numeri positivi. Siamo confortati dall’andamento della curva dei contagi a Modica, dove è ormai ferma da circa 10 giorni. Dati che non sono per nulla scontati visto quello che si legge circa altri territori vicini ai nostri” conclude.

