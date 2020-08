Fabbrica di imbustamento della droga a Vittoria, 3 arresti

I carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno arrestato, a Vittoria, tre persone trovate che gestivano una vera e propria fabbrica di imbustamento della droga in via Adua. Sono stati sequestrati 45,20 grammi di marijuana e una dose di cocaina pronte per essere spacciate, soldi, bilancino di precisione e buste in cellophane.

Dopo aver notato alcuni movimenti sospetti in via Adua, attorno ad una abitazione in particolare, nel pomeriggio di ieri è scattato il blitz dei carabinieri. All'interno della casa si trovavano tre giovani, Luca Chilelli, pregiudicato 27enne, S.L. di 22 anni e V.R. di 25 anni. I tre sono stati arrestati.

Dovranno rispondere, davanti all'Autorità Giudiziaria, del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

