Incidente nel Ragusano, ciclista con emorragia cerebrale trasferito in elisoccorso

Violento incidente questa mattina sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa. A rimanere coinvolto un ciclista per cui, a causa di un'emorragia cerebrale, è stato necessario il trasferimento in urgenza in elisoccorso al L'impatto con un'auto è avvenuto al chilometro 18 in contrada Cerasella.

La donna al volante del mezzo si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Al momento dei soccorsi l’uomo era vigile. E’ stato trasferito a Ragusa in ambulanza per una tac. Di qui la decisione del trasporto in elisoccorso a Catania.

© Riproduzione riservata