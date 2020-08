Indagini sulla morte di un bambino di un anno, originario di Rosolini, in provincia di Siracusa, trasportato all’ospedale «Maggiore» di Modica.

Il piccolo presenterebbe sul corpicino dei segni e delle lesioni compatibili con dei lividi. Sono stati i genitori del bimbo a trasportarlo in ospedale. La procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per verificare le cause del decesso.

© Riproduzione riservata