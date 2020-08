Una rissa in pieno giorno a Comiso, nel Ragusano, fra residenti e alcuni stranieri. Quattro gli uomini coinvolti nella lite. Un extracomunitario è rimasto ferito da un’arma da taglio e trasferito d’urgenza all’ospedale di Vittoria: non sarebbe in gravi condizioni. Indaga la polizia per risalire ai protagonisti della rissa.

