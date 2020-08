Coronavirus, 8 positivi in più nel Ragusano: numeri mai raggiunti fino a oggi

Cresce il numero dei positivi nel Ragusano. Oggi si sono registrati altri 8 casi raggiungendo così quota 36, tetto non raggiunto neanche ai tempi del lockdown. Tra i nuovi casi contagiati c'è un anziano di Ispica che è ospitato in una casa di riposo a Modica. Le sue condizioni hanno suggerito il trasferimento dal pre-triage dell’ospedale Maggiore di Modica al reparto di malattie infettive dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Risultano positivi anche una signora di 68 anni e un cinquantenne. Infine tra i giovani rientrati da Malta, altri 5 sono risultati positivi, pertanto, il numero sale in totale a 10.

