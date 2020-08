Coronavirus, stretta sulla movida da Scoglitti a Pozzallo: sospese tutte le manifestazioni

Controlli più serrati nelle zone della riviera ragusana, da Scoglitti a Pozzallo, e nei luoghi di ritrovo della movida estiva, per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme anti coronavirus.

I servizi pianificati in ambito provinciale dal Prefetto di Ragusa e disposti dal Questore, in raccordo con i Comandanti Provinciali delle altre Forze di Polizia, seguono ai numerosi Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocati per garantire la sicurezza delle comunità interessate.

In particolare, i servizi hanno interessato i Comuni di Marina di Ragusa e di Pozzallo e hanno visto il personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il contributo delle pattuglie della Polizia Stradale, impegnato nel monitoraggio delle persone presenti all’interno e all’esterno dei locali di intrattenimento, di pub e di paninerie, con l’obiettivo di evitare gli assembramenti e di garantire il distanziamento interpersonale ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

A tale ultimo riguardo, il Prefetto ha sensibilizzato tutti i Sindaci affinchè nei territori di rispettiva competenza, venga rigorosamente rispettato l'obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In relazione all’aumento dei casi di Coronavirus in Sicilia, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha sospeso con un’ordinanza tutte le manifestazioni o iniziative aperte al pubblico che si svolgono all’apertro o in strutture al chiuso già programmate su tutto il territorio comunale.

