Cioccolato di Modica, al via un'impresa didattica per produzione e marketing

Un’impresa didattica che produrrà cioccolato di Modica. E’ la start up finanziata dalla Regione siciliana all’Istituto Alberghiero 'Principi Grimaldi' di Modica, in forza del progetto avviato insieme alla Logos di Comiso.

A mettere a battesimo l’innovativo progetto è stato l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla, che da Modica ha parlato della valenza dell’iniziativa in grado di catapultare i giovani studenti direttamente nel mondo del lavoro proprio mentre studiano.

Si supera dunque l’alternanza scuola-lavoro in quanto in questo caso, con la nascita dell’impresa didattica, mediante la supervisione dei docenti tutor gli studenti dovranno "gestire" le azioni di produzione, marketing e i relativi accordi commerciali. Un progetto che si svilupperà nell’arco di nove mesi attraverso l’attivazione del laboratorio di cioccolateria per poi arrivare alla vera e propria impresa didattica.

"La missione dell’impresa didattica - dice il dirigente scolastico Bartolomeo Saitta - è quella di offrire ai giovani, all’interno del normale corso di studi, la possibilità di sperimentare cosa significa inventarsi e realizzare un prodotto, nello specifico produrre il cioccolato secondo la tipica tradizione modicana, creare un’etichetta e commercializzare il prodotto".

