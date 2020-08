Sanità: nei Pte di Scicli, Pozzallo e Chiaramonte presente il medico h24

Da domani, nei Pte di i Pozzallo, Scicli e Chiaramonte Gulfi, sarà presente un medico h24. Una battaglia condotta dai sindaci per risolvere una problematica che si trascina da lungo tempo.

Come è noto i Pte sono dei servizi territoriali formati da medici, infermieri e altri operatori specialisti nell’affrontare le problematiche dell’emergenza sanitaria. Purtroppo da qualche settimana in alcuni dei Pte, nei turni notturni, non era prevista la presenza del medico specialista indebolendo così il più importante servizio dell’emergenza sanitaria del territorio.

La direzione dell'Asp di Ragusa ha ottenuto così il via libera dell’Assessorato Regionale alla Salute per il pagamento delle ore di straordinario maggiorate a tutti i medici dei Pte.

"Si mantiene così e in piena funzionalità un servizio salvavita importantissimo per tutto il territorio della provincia di Ragusa. I tre sindaci ringraziano il dottor Aliquò e l’Assessore Razza che con il loro impegno hanno permesso il raggiungimento dell’importante risultato", hanno commentato i sindaci Ammatuna, Giannone e Gurrieri.

