Altri sbarchi: Pozzallo va in tilt, salgono a 17 i migranti positivi al Coronavirus

Sbarchi senza sosta a Pozzallo. Un centinaio di migranti sono giunti su motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza dopo i 105 di quattro giorni fa giunti sul cargo Cosmo. Ed esplode l’ira del sindaco Roberto Ammatuna: "Ho manifestato fermamente nei confronti delle autorità competenti, la posizione chiara dell’amministrazione Comunale: i migranti devono soltanto transitare dalla struttura portuale ed essere diretti ad altra sede, perchè in questo momento l’hotspot di Pozzallo non è in grado di accogliere ulteriori ospiti".

"Tutte le operazioni di sbarco e di spostamento dei migranti - prosegue - devono avvenire sotto il controllo massimo delle autorità sanitarie, a tutela completa della salute dei miei concittadini. Verificherò di persona fino alla fine delle operazioni che tutto si svolga nel modo più sicuro è corretto possibile".

Intanto a preoccupare c'è anche l'emergenza Coronavirus: salgono a 17 infatti i casi di positività rilevati all’interno dell’hotspot di Pozzallo, mentre altri 4 sono stati ripetuti perchè il risultato lasciava spazio a dubbi e ancora non se ne conoscono gli esiti.

Si tratta degli esami effettuati sui 105 migranti sbarcati dalla nave petroliera Cosmo giunta a Pozzallo il 25 giugno dopo avere prestato soccorso a un natante in difficoltà. Un primo caso era stato rilevato al momento dello sbarco, altri 10 in un primo blocco di 53 tamponi effettuati; nel secondo blocco di 51 tamponi, 6 i positivi e 4 da risultato incerto vengono in queste ore ripetuti.

Ai 120 migranti in arrivo oggi da Porto Empedocle per essere destinati al centro Don Pietro del Ragusano, l’Asp procederà all’esame per rilevare la presenza del Covid-19 con il tampone.

