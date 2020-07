Perseguita e minaccia di morte l'ex moglie, arrestato a Pozzallo

L'ha perseguitata per mesi, l'ha aggredita e l'ha minacciata di morte. S.G. di 48 anni è stato arrestato a Pozzallo per stalking nei confronti della ex moglie.

Le indagini dei carabinieri sono scaturite dalle multiple denunce della donna negli scorsi anni. L'uomo infatti era stato già arrestato per atti persecutori. Nonostante ciò l'ex marito è tornata a perseguitarla fino ad aggredirla, poche settimane fa, in strada rivolgendole minacce e causandole anche gravi lesioni.

Su disposizione del gip l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

