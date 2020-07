Pozzallo, detenzione di droga e spaccio: arrestato un 29enne

Un giovane di 29 anni, L. L., è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Pozzallo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un servizio di controllo, i militari dell'Arma hanno trovato il giovane, che camminava per le vie del paese con atteggiamento sospetto. Da una perquisizione personale e domiciliare è emerso che il ragazzo era in possesso di 30 grammi di marijuana già divisa in dosi, diversi flaconi di metadone e la somma di 800 euro in contanti.

La droga sequestrata sarà trasmessa al laboratorio analisi dell’Asp di Ragusa per i dovuti accertamenti quantitativi e qualitativi, ed immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 1000 Euro. Il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione del Pubblico Ministero di turno, dottor Fornasier.

