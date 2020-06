Spiagge "chiuse" la notte nel Ragusano: dalle 21 saranno inaccessibili

Le spiagge libere della costa ragusana resteranno inaccessibili la notte, dalle 21 alle 6 dell'indomani. Dunque, niente più passeggiate sulla battigia nè bagni di notte. E' quanto prevedono, su segnalazione della Prefettura di Ragusa, le ordinanze sindacali - competenti per territorio - per garantire le misure anti-coronavirus. Il divieto riguarda i 18 km di costa e sarà valido fino al 15 ottobre, dunque per tutta la stagione estiva.

«Le spiagge saranno sorvegliate –spiega il sindaco di Scicli, Enzo Giannone – e ci saranno misure e regole comportamentali da rispettare. Il provvedimento prevede il divieto di accesso in spiaggia alle persone con temperatura corporea superiore a 37.5° oltre che ogni forma di assembramento. I teli usati in spiaggia debbono essere lavati frequentemente e le regole di distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l’attività di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite».

