Guide Turistiche e Comune di Ragusa contro il degrado di Cava Santa Domenica

Guide Turistiche Italiane e il Comune di Ragusa si uniscono per combattere il degrado di Cava Santa Domenica. È successo oggi (sabato 6 giugno), quando una delegazione dell'ufficio Tutela Ambientale del Municipio- presente Giovanni Selvaggio - ha incontrato, sul posto, Elena Romano, referente GTI della Sicilia Orientale.

Tutto è partito quando mercoledì, Romano, in vista di un tour Archeo Trekking in calendario il 14 giugno, ha fatto una autonoma perlustrazione della vallata, riscontrando la una condizione di abbandono con sporco, immondizia di vario genere, odore nauseabondo, presenza di siringhe, vegetazione non curata. Romano ha subito inviato una pec all'attenzione del sindaco, Giuseppe Cassi, per segnalare l'incresciosa situazione che «mal si addice a un sito con tanta stratificazione culturale».

Immediata la risposta del Comune, che ha contatto GTI ed effettuato il sopralluogo dando avvio ad una prima sanificazione, cui ne seguiranno altre. Soddisfazione dai vertici GTI. «E' un esempio fattivo di collaborazione con le istituzioni, di una istanza che diventa condivisione e soluzione - rilevano Alessandro Troia, referente regionale, e Romano - . Ringraziamo l'Amministrazione per la sollecitudine dimostrata. Il tempestivo riscontro ci consente di tornare a mostrare uno dei luoghi più belli di Ragusa».

