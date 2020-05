Chiusa la discarica di Ragusa, i rifiuti di 12 comuni a Enna e Lentini

Resta chiuso l'impianto di trattamento meccanico biologico della discarica di Cava dei Modicani di Ragusa e lo smaltimento dei rifiuti per i 12 comuni iblei sta diventando un problema, considerato che è arrivata ieri dalla Regione l'indicazione delle discariche alternative. I Comuni di Chiaramonte Gulfi, Acate e Vittoria sono stati autorizzati a conferire i rifiuti nella discarica di Enna mentre gli altri nove Comuni a Lentini.

Dopo il parere negativo dato dall'Arpa Sicilia per l'impianto di Ragusa che è in attesa della Valutazione d'impatto ambientale (Via) dalla Regione, la Srr Ato Ambiente Ragusa ha riavviato di nuovo l'iter istruttorio per ottenerla. Un'attesa che dura da anni con interpretazioni e prescrizioni che di fatto bloccano l'utilizzo dell'impianto di Cava dei Modicani a Ragusa ch'è stato utilizzato soltanto grazie alle ordinanze urgenti e contingibili del Commissario straordinario dell'ex provincia di Ragusa, il quale stavolta dopo il parere negativo dell'Arpa Sicilia ha deciso di non prorogare più la sua ordinanza.

© Riproduzione riservata