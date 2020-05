Vittoria, al cimitero anche i genitori dei cuginetti Alessio e Simone

I genitori dei due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio, uccisi da un Suv lo scorso 11 luglio mentre giocavano davanti il portone di casa, sono stati i primi a varcare il cancello del cimitero di Vittoria per rendere finalmente omaggio ai loro figli.

"Dopo due mesi di straziante sofferenza è stato molto emozionate tornare dai nostri figli - dice Valentina, la mamma di Simone, che ringrazia la Commissione straordinaria del comune di Vittoria per aver accolto la loro richiesta facendosene portavoce nei confronti del presidente della Regione Sicilia-. "L'ingresso si è svolto in maniera ordinata - ha aggiunto la mamma di Simone - e abbiamo trovato i viali del cimitero puliti e sanificati. Ero un'esigenza che avvertivo quello di tornare sulla tomba di mio figlio, me lo fa sentire presente".

