Lite "armata" per l'eredità a Santa Croce Camerina

Lite familiare rischia di finire in tragedia. Da tempo tra zio e nipote non correva buon sangue a causa dell'eredità dei due terreni in Contrada Sottano a Santa Croce Camerina e sabato l'ennesimo scontro li ha visti sfoderare le armi. A placare gli animi, dopo numerose minacce, sono intervenuti i carabinieri.

I militari hanno quindi proceduto a ritirare cautelativamente le armi in regolare possesso dello zio, e a sequestrare la pistola a salve ed una carabina ad aria compressa del nipote per verificare se sulle stesse fossero state apportate eventuali modifiche.

© Riproduzione riservata