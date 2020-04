Coronavirus, altri due positivi in una casa di riposo a Vittoria

Altri due tamponi effettuati tra ospiti e personale della casa di riposo Padre Pio di Vittorio di Vittoria sono risultati positivi.

I due soggetti non presentano nè febbre nè altri sintomi, tuttavia, considerata la delicatezza della condizione, è stato predisposto, immediatamente, il ricovero in ospedale a Modica nel reparto di Malattie Infettive. Intanto, l’Azienda sanitaria sta mettendo in sicurezza sanitaria le strutture, che ospitano 60 anziani, chiudendo l’accesso agli esterni, predisponendo la presenza di personale dell’Asp, dell’Unità di continuità assistenziale, che assisterà gli anziani per tutto il tempo necessario, come riferiscono gli uffici Asp. Il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria locale di Ragusa, Raffaele Elia, afferma che si tratta di «una scelta che preserva gli ospiti, ma anche tutto il territorio evitando, così, eventuali situazioni di contagio».

© Riproduzione riservata