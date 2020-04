Pois e colori sulle pareti per le cure palliative, il progetto all'hospice di Ragusa

"Attacca un pois per le cure palliative". E' lo slogan che si ispira all'artista giapponese Yayoi Kusama che è stato adottato dallo staff dell'unità operativa dell'hospice del Maria Paternò Arezzo di Ragusa, di cui è responsabile Antonella Battaglia, e dall'ufficio diocesano per la Pastorale della salute, diretto da don Giorgio Occhipinti, in collaborazione con Samot Ragusa e Samot onlus.

L'obiettivo, spiegano i promotori, è "trasformare piccoli spazi in vibranti esplosioni di colore per dare vita a un'energia nuova e pulita che ricarica di positività ed oblitera ciò che ci disturba". "Ciascuno di noi, nella propria casa - afferma don Occhipinti - può trovare uno spazio per contribuire all'iniziativa 'Obliteration Hospice & Obliteration Room', un'attività per grandi e piccini e attaccare piccoli e raggianti cerchi di colore".

"Bastano - dice la dottoressa Battaglia - una parete, cartoncino o fogli colorati, forbici per tagliare i pois, nastro adesivo e tanta, tanta creatività. Su ogni pois un'emozione diversa da vivere e condividere in questo tempo 'sospeso'. Aspettiamo le vostre foto da pubblicare sulla pagina Facebook dell'Hospice di Ragusa".

"E' tempo - commenta Kusama che ha apprezzato l'iniziativa ispirata alle proprie opere - di cercare un inno d'amore per le nostre anime. Nel mezzo di questa storica minaccia, una breve esplosione di luce indica il futuro".

Yayoi Kusama è celebre principalmente per la ripetizione ossessiva di pois, che caratterizzano ambienti sia piccoli che grandi e persino oggetti di design. Ne è un esempio l'installazione dal nome 'The Obliteration Room', una grande stanza completamente arredata e dipinta di un bianco brillante. Grazie all'intervento di migliaia di bambini armati di stickers colorati, è diventata in due settimane una vera e propria esplosione di colori. Libertà di espressione, gioia di vivere e spontaneità, i messaggi che Yayoi ha voluto lanciare attraverso l'opera.

