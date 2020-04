Incidente a Ragusa, autocarro finisce in una scarpata: grave l'autista

Incidente stradale autonomo questa mattina sulla strada provinciale che da Ragusa porta a Santa Croce Camerina. Un autocarro carico di piantine in vaso è finito su una scarpata in contrada Beddio-Tresauro, sotto il cavalcavia della strada ferrata Siracusa-Gela.

Il conducente dell'autocarro è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Al momento la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti la polizia per i rilievi e i vigili del fuoco per rimuovere dalla scarpata il pesante mezzo.

