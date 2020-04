Vittoria, viola le norme anti-coronavirus: denunciato passeggero del Suv che travolse cuginetti

Trovato in giro a Vittoria nonostante le norme anti-coronavirus. È stato fermato alla guida di una Fiat Panda Angelo Ventura, 36 anni, uno dei passeggeri del Suv che la scorsa estate, a luglio, ha travolto e ucciso i due cuginetti di Vittoria, Alessio e Simone.

Alla guida del mezzo c'era Rosario Greco, poi arrestato per omicidio stradale plurimo. Ventura è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza ed è stato denunciato a piede libero oltre che per l'inosservanza dei divieti imposti dal decreto contro il coronavirus, anche perchè trovato senza patente, revocata, e con l’autovettura non assicurata.

