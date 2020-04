Azienda di Trento dona un purificatore all'ospedale di Vittoria

Gioel, azienda con sede a Trento che si occupa di ausili per la purificazione dell’aria e igienizzazione delle superfici, ha concluso la call lanciata qualche giorno fa con l’aggiudicazione gratuita dei tre dispositivi di pulizia in grado di contenere il rischio di contagio virale sia diretto che indiretto.

I beneficiari scelti sono l’ospedale di San Donà di Piave in provincia di Venezia, l'Azienda pubblica di servizi alla persona di Mezzocorona in provincia di Trento e l’Unità operativa di pediatria dell’ospedale di Vittoria, in provincia di Ragusa.

«Nell’eccezionalità del momento anche noi abbiamo voluto dimostrare la nostra solidarietà . Il nostro ausilio può assolutamente essere utile per igienizzare gli ambienti ospedalieri, che in questo momento sappiamo essere intasati di persone contagiate e contagiose. Vogliamo metterci al servizio di tutti coloro che stanno lavorando incessantemente per salvaguardare la nostra salute», dichiara in una nota Marcello Svaldi, ad di Gioel.

