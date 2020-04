Vittoria, alimenti e farmaci per le famiglie in difficoltà

Una convenzione tra il comune di Vittoria e la Caritas diocesana di Ragusa è stata sottoscritta per la realizzazione del progetto 'patto di solidarietà diffusa'. Si tratta di un piano per aiutare tutte le persone in difficoltà anche economiche.

"In una situazione di particolare crisi - dice il commissario prefettizio Filippo Dispenza - non solo economica, come quella che stiamo vivendo, non bisogna dimenticarsi delle fragilità sociali, non bisogna lasciare indietro nessuno ed a tutti deve essere garantito un minimo e necessario sostentamento. Così ho ricevuto il pieno appoggio del vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta".

L'iniziativa consiste nel dare aiuti tangibili a tutte le famiglie e le persone in difficoltà, compresi i cittadini extracomunitari regolari e non, presenti sul territorio del Comune di Vittoria, attraverso le donazioni di derrate alimentari, farmaci nei casi previsti e necessari e generi di prima necessità. Al patto di solidarietà diffuso hanno già aderito la San Vincenzo de Paoli e la fondazione del 'Buon Samaritano' di don Beniamino Sacco.

