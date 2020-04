Ex Provincia di Ragusa, raccolta fondi dei dipendenti per le famiglie in difficoltà

Si moltiplicano in questi giorni di emergenza sanitaria ed economica i gesti di solidarietà nei confronti delle famiglie in difficoltà. Anche i dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa hanno voluto la loro parte lanciando una raccolta fondi da destinare a chi non ce la fa sul piano finanziario, a chi non è in grado di fare la spesa.

Così vi è stata una sottoscrizione in denaro e il ricavato è stato destinato alla Caritas di Ragusa con la consegna di 500 euro al direttore Massimo Leggio e altri 500 euro sono stati destinati all’Unitalsi e consegnati ad Andrea Cobisi, mentre, altre donazioni sono state fate nei confronti di famiglie disagiate individuate dagli stessi dipendenti.

«Questa iniziativa è nata - dice Pietro Pace, uno dei fautori della sottoscrizione - dal forte desiderio di molti colleghi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di fare insieme qualcosa di concreto per aiutare chi ora ne ha un grande bisogno, a volte il pudore non permette di chiedere aiuto, tocca a chi è più fortunato dare una mano».

