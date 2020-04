Rosolini, tentano il furto in un esercizio commerciale: arrestati due extracomunitari

Due extracomunitari sono stati arrestati, a Rosolini, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto, impegnati nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del Coronavirus. Sono stati fermati , Bilel Manai, tunisino di 30 anni , e Mustapha Ouppih, marocchino di 19 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due, di notte, si erano recati presso un negozio di articoli casalinghi lungo la S.S.115 e, dopo aver rotto con una pietra la porta a vetri, sono entrati per rubare oggetti ma sono stati messi in fuga dall’intervento di personale di un istituto di Vigilanza Privata che si trovava in zona.

I due sono stati raggiunti dai carabinieri che li hanno arrestati e condotti in caserma. Al termine delle formalità sono stati infine condotti presso le loro rispettive abitazioni, ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea e sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-coronavirus che vietano di circolare senza un valido motivo.

© Riproduzione riservata