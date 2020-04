Coronavirus, gli chef di Modica cucinano per medici e infermieri dell'ospedale

Gli chef di Modica hanno voluto regalare ieri un pranzo ai medici e agli infermieri dell’Ospedale Maggiore di Modica individuato dalla Regione siciliana come hub per il Covid 19.

A lanciare l’idea è stato lo chef stellato Accursio Capraro che ha coinvolto nell’azione solidale anche Lorenzo Ruta di Taverna Migliore, Luca Stracquadanio di KuFù e Pierpaolo Ruta di Antica Dolceria Bonajuto, i quali hanno organizzato il pranzo per i dipendenti dell’ospedale e lo faranno anche per la domenica di Pasqua.

"Il nostro modo per ringraziarli mentre i nostri ristoranti sono chiusi - dice Accursio Capraro - non poteva che essere questo: cucinare per loro».

