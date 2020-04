Incidente mortale nella strada provinciale 16 Scoglitti-Gaspanella, dove un bracciante agricolo di 47 anni di Vittoria è morto dopo essere finito fuori strada con la sua auto.

L'incidente dovrebbe essere stato causato dalle condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale del distaccamento di Vittoria.

© Riproduzione riservata