Sorpreso a spacciare a Ragusa: arrestato pusher, segnalato un assuntore

Sorpreso a spacciare durante i controlli anti-coronavirus. I carabinieri di Ragusa hanno arrestato un 24 gambiano e segnalato come assuntore un 45enne. I due sono stati individuati mentre l'acquirente, fingendo di portare a passeggio il suo cane, ritirava la dose ordinata.

Il 24enne aveva infatti consegnato tre grammi di marijuana. Durante la perquisizione personale lo spacciatore è stato trovato in possesso di altri 6 grammi di marijuana suddivisa in dosi e 500 euro in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio. Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Entrambi inoltre sono stati sanzionati con una multa di 400 euro per aver violato le misure del dpcm.

