Coronavirus, terza vittima nel Ragusano: morto 70enne di Scicli

Un'altra vittima del coronavirus in provincia di Ragusa, la terza. All'ospedale di Modica, questa mattina, è deceduto un 70enne di Scicli. L'uomo era ricoverato in gravi condizioni nell'hub Covid-19 e il suo quadro clinico appariva già compromesso per la presenza di altre patologie.

Le altre due vittime sono una 73enne di Modica arrivata da Pavia e un 71enne originario di Varese, ma residente a Marina di Ragusa. Attualmente i pazienti contagiati nel Ragusano sono 41 e sono sette quelli ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

