Coronavirus, l'ex senatore Scivoletto: "Sospendete il sindaco di Modica dalle sue funzioni"

Polemiche a Modica per il duro attacco del sindaco Ignazio Abbate con una diretta Fb contro la donna modicana di 73 anni, arrivata da Pavia prendendo due aerei e un taxi in piena emergenza coronavirus. La donna è morta pochi giorni dopo.

Le accuse del sindaco Abbate alla donna non sono state condivise da più parti e l’ex senatore del Pci ed ex sindaco di Modica, Concetto Scivoletto, chiede al prefetto di Ragusa e al presidente della Regione siciliana «di sospendere il sindaco di Modica dalle sue funzioni».

«Si nomini un Commissario ad acta - scrive l’ex senatore sul suo profilo Fb - per la gestione dell’emergenza sanitaria,

considerato che il sindaco, con dichiarazioni false, stando agli attestati delle diverse autorità preposte, ha originato sui social e su alcune Tv nazionali una campagna indegna per una città civile di caccia alle streghe, di odio sociale e

sciacallaggio mediatico. Un primo cittadino che si comporta in questo modo durante una gravissima emergenza sanitaria, di portata epocale, non può assolutamente svolgere il ruolo di Sindaco e soprattutto quello delicatissimo di massima autorità sanitaria cittadina».

