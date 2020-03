Allarme furti nel Ragusano, Confesercenti: "Presi di mira supermercati e paninerie"

Confesercenti chiede un maggior controllo del territorio di Ragusa al Prefetto e al Questore. Crescono infatti i casi di furti nella provincia e ad essere presi di mira sono soprattutto supermercati, paninerie e strutture sportive.

"I ladri agiscono di notte quando il vuoto della città facilita il loro compito - dice il direttore provinciale di Confesercenti, Massimo Giudice - Chiediamo alle autorità competenti, di intervenire, in tempi brevi, con un controllo più serrato del territorio da parte delle forze di Polizia specie nelle ore notturne. Comprendiamo bene il delicato momento che stiamo vivendo, che impone già una maggiore e capillare presenza di forze dell'Ordine nelle città nelle ore diurne per contrastare la diffusione dei contagi da Covid- 19, ma se non si interviene tempestivamente si rischia di danneggiare ulteriormente tantissime attività commerciali già messe in ginocchio a causa di un'emergenza che, purtroppo, non è solo sanitaria ma anche economica".

© Riproduzione riservata