Oasi Don Bosco a Ispica, ortaggi e verdura gratis

Ortaggi e verdure in dono alla comunità Oasi Don Bosco di Ispica. Arrivano dagli orti sociali della cooperativa Proxima Ragusa una mano in questo momento di crisi generale dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19. «I nostri orti sociali - afferma Marcello Firrincieli che si occupa della gestione della struttura - nascono proprio per dare supporto a chi si trova in una condizione di disagio. Produciamo prodotti altamente genuini e naturali, rivolti all’intera collettività».

Da carote a cipollotti, da cavolfiori a lattughe, da bieta selvatica a radicchio. «Chi vuole - continua Firrincieli - può venire a trovarci e indicarci quali sono le verdure che preferisce, dopo averle visionate. Provvederemo noi a raccoglierle direttamente dall’orto. Il tutto, ovviamente, rispettando le cautele legate alla prudenza del momento storico che stiamo vivendo per limitare al massimo la diffusione del contagio da Covid-19». La cooperativa Proxima si è quindi rivolta al Comune «per mettere a disposizione parte delle nostre produzioni così da fare in modo che possano trarne utile beneficio le persone per cui se ne ravvisa il bisogno».

