Mercato ortofrutticolo di Vittoria, controlli con il termometro laser

Si intensificano i controlli al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Da domani quattro infermieri specializzati opereranno nei singoli gazebo per la misurazione della temperatura tramite termometro laser.

Due saranno i presidi: uno davanti all'accesso riservato ai produttori agricoli, l'altro in quello riservato ai commissionari ed ai dipendenti delle società. Qualora qualcuno avesse sintomi influenzali, verrebbe attivato immediatamente il protocollo di sicurezza, segnalando il caso all'Azienda sanitaria provinciale.

Ieri mattina si è svolto un incontro tra gli operatori ed i rappresentanti della Vittoria Mercati, il commissario Gaetano D'erba, il dirigente del settore sviluppo economico Alessandro Basile, ed il dottor Giovanni Digiacomo, Direttore del distretto sanitario di Vittoria. “Si tratta di un’iniziativa fondamentale- commentano i Commissari straordinari- per garantire quanto più possibile i livelli di sicurezza dal punto di vista sanitario per tutti coloro che in questi giorni stanno svolgendo la loro attività a Fanello, garantendo il regolare funzionamento di una filiera, come quella agroalimentare, che è di vitale importanza per gli approvvigionamenti di derrate ortofrutticole in tutte le aree del nostro Paese". Sempre domani, alla chiusura di tutte le attività del mercato, verrà nuovamente effettuata l'iginenizzazione della struttura di contrada Fanello.

© Riproduzione riservata