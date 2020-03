Coronavirus, a Ragusa il numero dei positivi sale a 32: 8 i ricoverati

Il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, per evitare il 'balletto' dei numeri tra contagiati e ricoverati che non corrispondono con quelli forniti dalla Protezione civile regionale ha diffuso una nota che ufficializza i numeri.

«Ad oggi - scrive Aliquò - sono stati riscontrati 32 casi di positività, sono 4 in più rispetto a ieri, 3 dei quali familiari o contatti stretti di precedenti pazienti positivi. Il nuovo caso non collegato ad altri positivi è attualmente in regime di ricovero. Allo stato attuale i ricoveri rimangono 8 in quanto un paziente ricoverato è stato dimesso perché due successivi tamponi ne hanno accertato la negatività».

© Riproduzione riservata