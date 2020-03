Chiede l'elemosina minacciando i clienti di un supermercato, arrestato a Ispica

I carabinieri della stazione di Ispica hanno arrestato in flagranza un cittadino rumeno, Samson Vasile Benone, già noto alle forze dell'ordine, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e violazione dei divieti contro la diffusione del coronavirus.

L'episodio è accaduto nel parcheggio di un discount in contrada Garzalla, dove l'uomo chiedeva l'elemosina ai clienti minacciandoli di non farli ritirare i carrelli della spesa. Fermato e condotto in caserma da una pattuglia di carabinieri, nel frattempo intervenuta, si è anche scagliato contro i militari colpendoli al volto con pugni.

E' stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di giudizio.

