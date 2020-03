Un uomo di 37 anni originario di Scicli è stato trasferito in elisoccorso al Trauma center del Cannizzaro di Catania dove è entrato poco dopo le 14, vigile e collaborante, in codice rosso per trauma cranico.

Stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato, mentre bstava lavorando, dal cassone di un camion in contrada Zagarone a Scicli.

© Riproduzione riservata