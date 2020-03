Coronavirus, smart working per i dipendenti dell'ex provincia di Ragusa

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza ha emesso un nuovo provvedimento disponendo nuove ed ulteriori misure urgenti tendenti al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid, alla luce degli ultimi Dpcm dell’8 e 9 marzo 2020 e delle Ordinanze contingibili ed urgenti del presidente della Regione siciliana dell’8 e 13 marzo 2020.

In particolare il provvedimento consente di collocare quasi tutti i dipendenti in smart working ad eccezione dei dipendenti della Polizia provinciale, della Protezione Civile e delle squadre di pronta reperibilità del settore Viabilità. Il Commissario ha stabilità che siano i dirigenti ad individuare dirigenti, con proprio provvedimento, le attività indifferibili da rendere in presenza.

© Riproduzione riservata