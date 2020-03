Coronavirus, il comune di Scicli dispone controlli più severi

Nuova riunione del Centro Operativo Comunale di Scicli, nel ragusano, per fare fronte all’emergenza coronavirus. Nel corso del vertice, presso il Centro Operativo Misto di contrada Zagarone, è stato deciso che i controlli su chi esce di casa saranno ancora più severi, anche in ragione del fatto che il virus è arrivato in provincia di Ragusa e ci sono già due ricoverati. Da oggi l’invito a restare a casa sarà ulteriormente diffuso con altri mezzi di comunicazione, fanno sapere dal Comune.

© Riproduzione riservata